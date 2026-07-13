Rusya-Ukrayna Savaşı, Karadeniz’de güvenliği etkilemeye devam ediyor. Savaşta kullanılan çeşitli mühimmatlar ile insansız hava araçları (İHA) da Türkiye’nin Karadeniz kıyılarına vuruyor.

Son olay Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana geldi. Karadeniz kıyısındaki Camitepe Mahallesi’nde yaşayan 61 yaşındaki Ali Çabuk gezintiye çıktığı sahilde insansız hava aracını (İHA) buldu.

‘DİKKATİMİ ÇEKTİ’

Çabuk yaşananları şöyle anlattı:

“Deniz kenarında yürürken kıyıya yanaşmış bir cisim gördük. ‘Drone mu acaba?’ diye düşündük. Hemen cep telefonundan yapay zekaya sordum. Bunun Rusya’dan geldiğini yazdı ve tehlikeli bir madde ya da bomba tespit edilmediğini söyledi.”

Arabaya yükleyip eve götürmeye karar verdiğini söyleyen Ali dede şöyle devam etti:.

‘AİLECE YÜKLEDİK

“Oldukça ağırdı. Tek başıma kaldıramazdım. Eşim ve torunumla birlikte kanatlarından tutarak arka bagaja yerleştirdik ve eve götürdük. Daha sonra jandarmayı aradım. Onlar da güvenlik nedeniyle yaklaşık 500 metre uzakta bekleyerek gerekli tedbirleri aldı. Yaklaşık bir-iki saat süren incelemenin ardından cismin patlayıcı içermediği kesinleşti. Jandarma alıp götürdü.”

Sahilden sürekli mühimmat toplamış

Daha öncede askeri mühimmatlar topladığını söyleyen Ali Çabuk şöyle konuştu: “Denize benzer parçalar vuruyordu. Kendi kendime, ‘Bir gün bunun tamamı da gelir’ diyordum. Nitekim o gün geldi. Daha önce topladığım parçalar hâlâ elimde. Ancak jandarma çok tehlikeli bir iş yaptığımı söyledi. Bir daha asla yapmam. Dikkatimi en çok çift silindirli motoru çekti. Ön kısmını fazla kurcalamadım çünkü aküsü, yakıt deposu ve diğer parçalar yerindeydi. Sadece motoruna baktım.”