Fon soruşturmasında adı geçen isimlerden biri olan Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı ile ilgili şok bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve hakkında konulan mal varlığı tedbiri kaldırılan Ballı, Çekmeköy'de otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Yaşamına son verdiği belirtilen Ballı'nın aracında bazı evraklar olduğu öne sürülüyor.

OĞUL YAZICI'NIN ORTAĞI MI?

Bu arada Ballı ile Mustafa Yazıcı'nın ortak oldukları iddia edilmişti.

Adil Katılım Bankası'nın kurucularından Ballı, Yazıcı'nın sahibi olduğu Adil Varlık Yönetim'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.

Ballı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında ifade vermişti.

Soruşturma kapsamında Ballı ile aralarında AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın da bulunduğu bazı şüphelilerin ifadeleri alınmış ve mal varlıklarına tedbir konulmuştu.

Şüphelilere verilen yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbirleri daha sonra kaldırılmıştı.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Ballı'nın tasfiyesine karar verilen fonlarda 9 milyar TL'lik işleminin bulunduğunu iddia etmişti.