Sekiz yıllık görev süresi boyunca neredeyse gezmediği ülke kalmayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şimdi de kalabalık bir heyetle Mısır seferine çıktı. Göreve geldiğinden bu yana 42 ülkeye 120 ayrı ziyaret yapan Erbaş, Mısır ile birlikte 43. ülkeye de gitmiş oldu. Bu yılın ilk 6 ayı içinde fuar ve hac organizasyonu için üç kez Suudi Arabistan’a giden Erbaş, daha sonra da Avusturya, Fransa, Arnavutluk ve Bosna Hersek’i ziyaret etti. Erbaş’a, Mısır’da Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen de eşlik etti.

HARCIRAH DA VERİLİYOR

Geziye Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan kalabalık bir heyet de katıldı. Erbaş’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Selim Argun, Strateji Başkanı Mustafa Irmaklı, Mısır Din Hizmetleri Müşaviri İdris Bozkurt, Teftiş Kurulu Başkanı Hasan Güçlü, Daire Başkanı Cebrail Küllü, Başkanlık Basın Danışmanı Burak Orhan ile fotoğrafçı ve 2 koruma polisi de ziyarette yer aldı. Gezinin uçak bileti, konaklama gibi tüm harcamaları devlet bütçesinden ödendi. Heyet üyelerine dolar üzerinden günlük harcırah da veriliyor.

Sekiz yılda devri âlem

ALİ Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanı olarak 8 yıllık görev süresinde gittiği ülkelerin bir bölümü şöyle: Almanya, ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Belarus, BAE, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cibuti, Danimarka, Fransa, Gana, Hırvatistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kıbrıs, Makedonya, Mısır, Norveç, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Sırbistan, S. Arabistan, Ürdün, Vatikan, Yeni Zelanda, Yunanistan.