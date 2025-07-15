Dar gelirli ve yoksul vatandaşlara her fırsatta “Şükredin” çağrısı yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Mekke’deki bayram menüsüne SÖZCÜ ulaştı.
Kurban Bayramı’nın 3. günü Diyanet’in üst düzey isimleri için 100 kişilik yemek verildi. Mekke’deki Din Hizmetleri Ataşeliği binasında yer sofrası kuruldu. Menüde Özbek mantısı, kavurma, zeytinyağlı dolma, patlıcan közleme gibi yemeklerin yanı sıra taze gül yapraklarıyla servis edilmiş gül suyu ve 11 çeşit meyve ile fıstıklı havuç dilimli baklava da yer aldı.
‘GÜNAH İŞLENDİ’
Denetleme için Mekke’ye giden Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyesinin de katıldığı yemek için bir Diyanet yetkilisi “Mekke’de ve Kabe’nin hemen yanı başında günah işlendi” dedi. Erbaş’ın yemekteki konuşmasında “Bu güzel nimetlerden nasiplenelim” ifadesini kullandığı öğrenildi.