Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde 27-29 Haziran 2025 tarihleri arasında “Aile ve iyilik” temasıyla düzenlenecek “Uluslararası Aile Fuarı”nın açılışı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş burada konuştu.

Erbaş, dijital mecralarda aile kurumunun ötelendiğini ve itibarsızlaştırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bilhassa son yıllarda bazı dengesiz ve sapkın akımların, baskı gruplarının, aile ile ilgili temel öğeleri bile değişime zorladığına şahit oluyoruz. Söz konusu gruplar ve onların etkiledikleri çevreler, arkadaşlık, ortaklık ve partnerlik gibi kavramlarla aile kurumunu yozlaştırmaya, ailevi değerleri dejenere etmeye çalışmaktadırlar. Bu yaklaşım, aile kurumu ile birlikte başta gençler, çocuklar olmak üzere aile bireylerini, yeni ve girift sorunlara düçar etmekte; içinden çıkılmaz krizlere ve bunalımlara mahkum etmektedir. Bu sebeple bugün aile kurumunu ve dolayısıyla insan fıtratını koruma noktasında daha büyük bir hassasiyet ve gayrete ihtiyaç vardır."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuştu. Dijitalleşmenin yüz yüze iletişimi azaltarak aile içi ilişkileri olumsuz etkilediğini belirten Bakan Göktaş, "Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme gün geçtikçe aile bağlarını zayıflatıyor. Modern hayatın dayattığı yaşam biçimi, aile kurmayı bir yük gibi gösteriyor. Gençlik evlilikten uzaklaşıyor, anne babalık rolleri zayıflıyor, kuşaklar arası bağlar kopuyor" dedi.

Bakan Göktaş, Türkiye’de doğurganlık hızının nüfusu yenileme seviyesinin altına düşerek tarihinin en düşük seviyesi olan 1,48’e gerilediğini dile getirerek, "Bu gidişata dur demek, aileyi ve dinamik nüfus yapısını korumak ise artık hepimiz için bir mecburiyettir. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planımız, bu doğrultuda hazırlanmış kapsamlı bir yol haritasıdır. Bu belgeyle, aileyi ve dinamik nüfus yapısını korumak, dijital güvenliği sağlamak, küresel risklere karşı aileyi dirençli kılmak, kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmek gibi pek çok stratejik hedef ortaya koyduk. Bu hedefler doğrultusunda kurumsal yapımızı güçlendirdik" şeklinde konuştu.