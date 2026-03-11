İran'ın Yüksek Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından, koltuğu devralan oğlu Mucteba Hamaney'in sadece siyasi bir imparatorluğun değil, aynı zamanda küresel çapta milyarlarca dolarlık gizli bir finansal ağın da tek hakimi.

Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İran'ın yeni Yüksek Lideri olarak atanan Mucteba Hamaney, sadece 88 milyonluk bir ülkenin siyasi kaderini değil; Londra'nın en lüks malikanelerinden Dubai villalarına, paravan şirketlerden devlete ait devasa holdinglere kadar uzanan yüz milyarlarca dolarlık karanlık bir finansal imparatorluğun da anahtarını devraldı.

moneycontrol'in Bloomberg News'e dayandırdığı habere göre Batılı istihbarat ajansları ve gizli emlak kayıtlarına dayandırarak yürüttüğü bir yıllık soruşturma, yeni Yüksek Lider'in şahsi ve kurumsal servetinin dudak uçuklatan haritasını gözler önüne seriyor.

LONDRA'NIN 'MİLYARDERLER SIRASI'NDA HAYALET EVLER

Soruşturmanın en çarpıcı ayağı, Londra'nın kuzeyindeki meşhur Bishop's Avenue'da (Milyarderler Sırası) bulunuyor. Toplam değeri 130 milyon doları aşan ve yüksek güvenlikli kameralarla korunan bu lüks malikanelerin büyük bir kısmı tamamen boş.

Mülkler resmi olarak Mucteba Hamaney'nin adına kayıtlı değil; Birleşik Krallık tarafından yaptırım uygulanan İranlı oligark Ali Ansari'nin yönettiği paravan (shell) şirketler ağı üzerinden kontrol ediliyor.

DUBAİ VİLLARINDAN PARİS ÇATI KATLARINA

Sistem sadece İngiltere ile sınırlı değil. İstihbarat belgeleri; fon kaynağının "İran petrol satışlarından" geldiği işlemlerle Dubai'nin "Beverly Hills"i sayılan bölgelerdeki villaları, İspanya Mallorca ve Frankfurt'taki lüks otelleri, Toronto'daki 10,5 milyon dolarlık bir çatı katını ve Paris'te satılan mülkleri doğrudan bu ağa bağlıyor.

Sadece Mucteba Hamaney'in şahsi servetinin 3 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

BABASINDAN KALAN 95 MİLYAR DOLARLIK 'SEDAT' KURUMU

Asıl büyük para yurt dışındaki evlerde değil, İran'ın kendi içindeki kurumlarda yatıyor. Merhum Ayetullah Hamaney'in 1980'lerde el konulan mülkleri yönetmek için kurduğu "Setad" (İmam Humeyni'nin Emrini İcra Heyeti), bugün bankacılıktan petrokimyaya kadar her sektörü kontrol eden 95 milyar dolarlık devasa bir holding. Mucteba Hamaney artık bu yapının tek hakimi.

VERGİSİZ VAKIFLAR VE DEVRİM MUHAFIZLARI (IRGC) EKONOMİSİ

İran ekonomisinin belkemiğini oluşturan ve vergiden tamamen muaf olan "Bonyad" (dini vakıflar) sistemi de artık yeni liderin kontrolünde. Sadece "Mostazafan Vakfı"nın varlıkları 10 milyar doları aşıyor. Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) milyarlarca dolarlık altyapı, petrol ve telekomünikasyon ihalelerini alan ekonomik kolu Hatem-ül Enbiya Karargahı da hiyerarşik olarak doğrudan Mucteba Hamaney'e bağlı çalışıyor.