AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) ameliyat oldu.
Sakarya'nın yerel haber sitelerinden Medyabar'ın aktardığına göre Yavuz'un operasyonu endoskopik yöntemle gerçekleştirildi.
Bel fıtığı nedeniyle gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiği ve Ali İhsan Yavuz'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
BUGÜN TABURCU EDİLEBİLİR
Ameliyatın ardından hastanede gözetim altında tutulan Yavuz'un tedavi ve kontrollerinin sürdüğü belirtildi.
Hastanedeki kontrollerinin ardından sağlık durumunun uygun olması halinde Ali İhsan Yavuz'un bugün taburcu edilmesinin beklendiği belirtildi.
Yavuz'un taburcu olduktan sonra bir süre istirahat edeceği öğrenildi.