Şampiyonluk hasreti katlanan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile Jose Mourinho arasında akıl oyunları başladı.

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz haftalarda Jose Mourinho ile yeni sezonda da yola devam edeceklerini söylese de Portekizli teknik adam konusundaki spekülasyonlar günden güne artmaya başladı.

TAZMİNAT ÇIKMAZI

Yönetim, 'istikrar' vurgusu yapmasına rağmen deneyimli çalıştırıcı ile yollarını ayırmanın hesaplarını yapıyor. Portekizli teknik adamın da Fenerbahçe'de ayrılmaya sıcak baktığına yönelik iddialar kuvvetlenirken tazminat konusu iki tarafı da çıkmaza sokuyor.

Mourinho’nun maç sonu demeçleri ve oynattığı futbola taraftarların tepkisi katlanırken yönetimin de yüksek tazminat sebebiyle yol ayrımına gidemediği iddia edildi.

Fenerbahçe, Mourinho'ya yola devam edilmesi halinde teknik ekibini değiştirme teklifinde bulundu. Bu durum soğuk savaş olarak algılanırken taraftarların tepkisi sosyal medyaya yansıdı.

AYRILIĞA ZORLANIYOR

Fenerbahçe'nin Mourinho’yu benzer adımlarla ayrılığa zorladığı iddia edilirken taraftalar ise Portekizli çalıştırıcının geçmişte bu tarz durumlarda kulüp yönetimlerini zor duruma soktuğu gerçeğini hatırlattı.

Mourinho'nun tazminatının tamamını almadan ayrıldığı hiçbir örnek olmamasına dikkat çeken Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyadayönetimin mali külfete sebebiyet verecek bir hata yapmaması konusunda temkinli olunması gerektiğini ifade etti. Ayrıca istikrar vurgusuna rağmen yeniden bir teknik adam değişiminin dillendiriliyor oluşu yönetime tepki verilen bir diğer konu oldu.