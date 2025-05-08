Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde başkan yardımcılığı yapan Mahmut Uslu, Ali Koç'un canlı yayında yaptığı açıklamalar sebebiyle kendisine 1907 TL'lik tazminat davası açacağını açıkladı.

Ali Koç, Mahmut Uslu için, ''Mahmut Uslu'yu yalan makinesine bağlayın, yalan makinesini bozar'' demişti. Seçimde gerekirse aday olacağını duyuran Mahmut Uslu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açacağını söyledi.

1907 LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Sports Digitale'e konuşan Mahmut Uslu, Ali Koç'a bu akşam yaptığı açıklamalar sebebiyle 1907 TL'lik tazminat davası açacağını ifade etti. Mahmut Uslu, yaptığı açıklamada "Benim tek yalanım yoktur, bulamaz. Ona cevabımı vereceğim. Ayrıca 1907 TL'lik tazminat davası açacağım." dedi.

MAHMUT USLU: GİTME VAKTİ ÇOKTAN GELDİ

Fenerbahçe eski yönetici Mahmut Uslu, geçtiğimiz günlerde bir programa katılarak, ''Cuma gününü bekleyin, yol haritamı açıklayacağım. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile. Bu yönetimi hemen göndermemiz lazım. Çok konuşmaya, çok söz söylemeye gerek yok. Her şey açık ortada. Meşaleyi ben yaktım, bundan sonra da yakmaya devam edeceğim. Kimse endişelenmesin, kimse merak etmesin. Bu kulüp hiçbir zaman sahipsiz ve başkansız kalmaz.'' ifadelerini kullanmıştı.