Fabrikanın esnek üretim yapısına işaret etti:

- Binek araçları, ticari araçları, içten yanmalı motorları ve tam elektrikli araçları aynı üretim hattında üretebilen tek tesis olma ayrıcalığını taşıyor.

Ford’un stratejisinin merkezinde ikonik modellerini elektrikli hale getirmenin yer aldığını vurguladı:

- Ford Avrupa’nın elektrifikasyon yol haritasında kritik bir rol almaktan büyük gurur duyuyoruz.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Y. Koç, törendeki konuşmasında bir asra yakın süredir otomotiv sanayine kararlılıkla yatırım yaptıklarını anımsattı:

- Otomotiv, Topluluğumuzun stratejik vizyonunun temel taşlarından biri. Sektörü sadece yurt içinde büyütmekle kalmayıp, istikrarlı ihracatımız ve yurt dışı yatırımlarımız sayesinde otomotiv sanayimizin bölgesel ve küresel rekabet gücünün artmasına öncülük ediyoruz.

Şu noktanın altını çizdi:

- Otomotiv sektörüne yaptığımız yatırımlar, bizim olduğu kadar global iş ortaklarımızın da Türkiye’ye duyduğu güveni yansıtıyor. Ford Otosan’da Koç Holding ve Ford Motor Company arasında uzun yıllardır süren köklü işbirliği bunun bir göstergesi.

Craiova’daki törenin ardından öğlenden sonra İstanbul’a dönerken uçakta Ali Koç’la sohbet fırsatı bulduk. Koç’a Ford Otosan’ı Romanya’ya yatırıma taşıyan vizyonu, etkenleri sordum, dedesi Vehbi Koç’un Ford’u Türkiye’ye ilk getirdiği günlere uzandı:

- Bir masa, bir kasa ile başlayan yolculukta Otosan, 1959’da Ford’un dünyada ilk montaj hattını kurma hakkı verilen ilk bayisi oldu. Çok iyi günler de gördük, sıkıntılı günlerimiz de oldu. 1997’de hisselerimiz eşitlendikten sonra şirketin kaderi değişti.

Ford Otosan’ın ciro, ihracat, istihdam, üretimde rekor üstüne rekor kırdığını kaydetti:

- Biz büyürken değer zincirimiz de büyüdü. Ülkemizdeki yan sanayi, Ford’un dünyadaki tesislerine tedarikçi oldu. Biz Ford’a mühendislik ihraç etmeye başladık. Avrupa sisteminde en kârlı operasyonların başında geldik.

Türkiye’deki başarılarını Romanya’da da hayata geçirmek üzere Ford Motor Company ile konuştuklarını aktardı:

- Craiova’daki tesisleri geçmişte Daewoo ve Citroen yönetmişti. Sonra Ford Motor Company (FMC) yüzde 100’ünü almıştı. FMC, bir dönem Craiova’daki tesisleri kendisi yönetti. Bir müddet sonra FMC ile ortak olduğumuz Ford Otosan tamamını devraldı.

FMC’nin Craiova’daki tesisleri Ford Otosan’ın yönetmesini istediğini bildirdi:

- Türkiye’de sağladığımız ekonomik başarıyı Romanya’da da hayata geçirmek için sınır ötesi bir operasyon yaptık. 10 tedarikçimiz de bizim geleceğimize inanarak Craiova’da yatırım yaptı. Bu, çok büyük bir olaydır.

Ford Otosan’ın tesisleri alım sonrası Craiova’ya 500 milyon euroluk yatırım yaptığını irdeledi:

- Ford Otosan’ın bu adımı için, “Koç Türkiye’den çıkıyor, Ford Türkiye’den çıkıyor” gibi haksız haberler, yorumlar yapıldı. Bizi tanıyanlar yaptığımız en büyük yatırımları en sıkıntılı günlerde hayata geçirdiğimizi gayet iyi bilir.

Konjonktürden ziyade ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanarak uzun vadeli yatırımlar yaptıklarını anımsattı:

- Şartlar ne olursa olsun, son 6 yılda sadece otomotivde 10 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunun yüzde 95’ini, yani 9.5 milyar dolarını Türkiye’deki işlerimize yatırdık. Buna biz ve bizim gibi şirketlerin, Türkiye’nin başarısı ve global açılımı olarak bakmak gerekir.

Craiova’ya yatırımı Ford Otosan’ın genişleme adımı olarak görmek gerektiğini yineledi: