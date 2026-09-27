Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (ECA) Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı. Koç'un boşalttığı koltuğa ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek talip oldu. ALİ KOÇ'UN GÖREVİ SONA ERDİ Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Ali Koç, 2019-2023 yılları arasında ECA Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmüş, 2023 yılında ise ikinci kez aynı göreve seçilmişti. Fenerbahçe başkanlığından ayrılmasının ardından Koç, ECA'daki görevini de sonlandırdı. ÖZBEK GÖREVE TALİP OLDU Ali Koç'un ayrılmasının ardından ECA yönetim kuruluna adaylığını açıklayan Dursun Özbek, salı günü yapılacak seçimler için Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gitti.

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