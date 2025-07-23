SÖZCÜ, Fenerbahçe ile Hakan Çalhanoğlu arasında 17 Temmuz’da başlayan transfer görüşmelerinin tüm detaylarına ulaştı.

Başkan Ali Koç, ilk olarak Çalhanoğlu’yla telefon görüşmesi yaptı. Koç, “Hakan, Fenerbahçe’ye gelir misin?” dedi, “Şartlar oluşursa neden olmasın, gelirim Ali Bey” yanıtını aldı.

“12 MİLYON'A HAYIRLI OLSUN”

Milli futbolcuyla yapılan telefon görüşmesinin ardından sarı-lacivertli yönetim, menajer Gordon Stipic-Wipfler’i Bodrum’a davet etti. Taraftar masaya oturdu, mali şartları konuştu. Başkan Koç’a gelişmeler anında bildirildi. Hakan’ın senelik 12 milyon Euro’yu bulan maaş talebine Koç’tan onay çıktı. Sarı-lacivertlilerin patronu, “Hayırlı olsun” diyerek görüşmeden ayrıldı.

ILICALI DA DEVREDE

Çalhanoğlu, Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Acun Ilıcalı ile eski kaptanı ve hocası Emre Belözoğlu’yla da görüştü. İkili, “Düşünme bile. Fenerbahçe camiası ve taraftarı seni kral yapar” ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertlilerde oynama isteği gittikçe artan milli futbolcunun yakın çevresine “Galatasaray bana ilgi göstermedi” diye dert yandığı da öğrenildi.

GERİ ADIM ATTI

Sosyal medyada Galatasaraylılar, Hakan’a tepki gösterdi ve milli futbolcu, bir anda U dönüşü yaptı. 31 yaşındaki yıldız orta saha, yine arkadaşlarına “Ben Ali Koç ile nezaketen görüştüm. Teklifi tam olarak kabul etmedim” ifadelerini kullanıp, Inter kampına katılmak için İtalya’ya uçtu. İtalyan kulübüne henüz teklif yapmayan Fenerbahçe, beklemeye geçme kararı aldı.