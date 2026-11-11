Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında SÖZCÜ TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Koç, Koç Topluluğu olarak zirveye küresel iş ortağı sıfatıyla katıldıklarını belirterek, sürdürülebilir iş modeline yönelik yatırımlarının 10-12 yıldır devam ettiğini söyledi.

Koç Topluluğu'nun Türkiye'nin gelişimine, büyümesine, istihdamına, yatırımına ve ihracatına katkı sağladığını ifade eden Ali Koç, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaların moda haline gelmeden önce başladığını kaydetti.

“BURADA OLMAMIZIN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Koç, COP31'e katılımlarına ilişkin şunları söyledi:

“Biz Koç Topluluğu olarak buraya Global Business Partner olarak geldik. Yani küresel iş ortağı olarak hem devletimizin buradaki çabalarını destekliyoruz hem de yüzüncü yılımızda burada olmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Çünkü yüz yıldır ülkemizin gelişimine, büyümesine, istihdamına, yatırımına, ihracatına çok şükür büyük katkılarımız oldu. Bununla beraber, CEO'muz Levent Çakıroğlu'nun liderliğinde biz 10-12 yıldır sürdürülebilir iş modeline çok yatırımlar yapıyoruz.

Yani bu konular moda olmadan evvel kullandığımız elektrikten akıllı fabrikalardan tükettiğimiz suya kadar bir sürü girişimlerimiz oldu. Onun için biz burada olmasak bize yakışmazdı.”

“BAKANLIĞIMIZIN LİDERLİĞİ TAKDİRE ŞAYAN”

Çevre Bakanlığının zirve hazırlıklarını kısa sürede tamamladığını belirten Koç, ulaşım dışında organizasyonun sorunsuz ilerlediğini söyledi.

Koç, şöyle konuştu:

“Çevre Bakanlığımızı da tebrik etmek istiyorum. Burayı çok kısa zamanda hazırladılar. Her şey şimdilik trafik dışında, ulaşım dışında. Orası çok problemli olabiliyor. Ulaşım dışında dört dörtlük gidiyor.

Niye önemli, niye bakanımızın ismini veriyorum? Liderlik çok önemli. Yani 2035 hedeflerine ulaşabilmek için dünya çapında liderlik yapması çok çok önemli. Bakanlığımızın da buradaki liderliği aslında takdire şayan.

İnşallah bu toplantımız, zirvenin sonuçları da takdire şayan olur. Bundan birkaç sene sonra işte bütün dönüm noktası Türkiye'de Antalya'da yapılan COP31'den sonra başladı. Enerji dönüşümü, elektrifikasyonun gerçek adımlarının bu zirveden sonra atıldığı konuşulacak, yüz yüze sonuç da olur diye ümit ediyoruz.”

“EN ÖNEMLİ SONUÇ AKSİYON OLMALI”

COP31'in nasıl bir dönüm noktası olması gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ali Koç, geçmiş zirvelerde verilen sözlerin uygulamaya geçirilmesinin yeterince takip edilmediğine dikkat çekti.

Koç, “Bu seçim, seçim zirvelerinde veya başka zirvelerde iş adamları, liderler, bakanlar, bürokratlar, bilim adamları bir araya gelirler. Çok güzel tartışmalar olur. Fikir cimnastiği şeklinde gelişir. Sözler verilir. Arzular, umutlar, taahhütler yapılır, takvimler belirlenir ama aksiyona ne kadar geçildiği geçilmediği takip edilmez. Sonra bir sonraki zirvede bir daha buluşulur” dedi.

Dünyanın artık bu konuda zaman kaybetme lüksünün kalmadığını vurgulayan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama artık dünyada son dönemde yaşananlardan sonra böyle bir lüksümüz kalmadığını, bunun artık bir tercih değil mecburiyet olduğunu... Dolayısıyla burada çıkacak en önemli şey aksiyon. Gerçek anlamda taahhütlerin aksiyona dönüşmesi. Ben bu sefer olacağına inanıyorum çünkü olmama lüksü yok dünyanın artık.”

“İKLİM HEDEFLERİ ARTIK MECBURİYET”

İklim hedeflerinin geçmişte gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakma düşüncesiyle ele alındığını belirten Koç, günümüzde ise bu konunun ekonomik ve stratejik açıdan da zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Eskiden iklim hedeflerini konuşurken, iklim hassasiyeti belirtirken, işte dünya daha güzel bir dünya bırakalım, gelecek nesiller için sıkıntılarından etkilenmesin ve bir tercihti, mecburiyet değil. Şu an varoluşta bir şey de mecburiyet.

Niye mecburiyet? Sadece yaşadığımız ağır, trajik doğal afetlerden dolayı değil. Ekonomik sebeplerden de mecburiyet. Son dönemde jeopolitik krizler enerji piyasalarında inanılmaz bir dalgalanmaya sebep oldu. Dünyanın küçük bir yerinde yaşananlar, dünümüz Boğazı diyelim veya Rusya-Ukrayna savaşı diyelim, dünyanın bütününe etki eder konuma geldi.”

Enerji fiyatlarındaki artışın ekonomileri olumsuz etkilediğini ve enerji güvenliğinin sorgulanmaya başladığını belirten Koç, enerji konusunun ülkeler açısından stratejik önem kazandığını söyledi.

“ENERJİ ARTIK ÇOK STRATEJİK BİR KONU OLDU”

Enerji fiyatlarındaki yükselişin siyasi sonuçlar da doğurduğunu ifade eden Ali Koç, ABD'deki seçimleri örnek göstererek şöyle konuştu:

“Enerji fiyatları arttıkça, enerji güvenliği sorgulandıkça, insanların da bu yanlış oldu. Fiyatların artması ekonomileri çok olumsuz etkiledi. Siyasi sonuçlar da oldu işte, Amerika'da gördük siyasi sonuçlarını.

Amerika dünyanın enerji konusunda en bağımsız ülkesi. Her çeşit enerjisi var ve fazlasıyla var. Buna rağmen, ... yaşayanlar Amerikan seçimlerini etkiledi. Niye? Çünkü pompada fiyatlar inanılmaz arttı.

Enerji artık çok stratejik bir konu oldu. Ülke stratejik bağımsızlık için enerji güvenliği olmazsa olmaz oldu.”

“TEMİZ ENERJİ ARTIK EN UCUZ ENERJİ KAYNAĞI”

Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki maliyet düşüşüne de değinen Koç, temiz enerjinin artık en ucuz enerji kaynaklarından biri haline geldiğini belirtti.

Koç, “Bu arada ne oldu? Bir devrim daha yaşandı. Temiz enerjide yenilenebilir enerji eskiden pahalıydı. Sosyal sorumluluk gibi oraya yatırıyor. Şimdi maliyetler düştü. Şimdi en ucuz. Yani son on senedeki devrim, buradaki devrim. Bunlara hem ulaşılabilir değil hem en ucuz enerji kaynağı haline getirdik. Dolayısıyla iklim açısından bakarsak hiçbir mazeretimiz yok artık. Temiz enerji yatırımı yapmamalı çünkü en ucuz. Ekonomik mantığı da var” ifadelerini kullandı.

Enerji güvenliğinin rekabetçilik açısından da önemli olduğunu vurgulayan Koç, ülkelerin sanayilerinin daha rekabetçi hale gelmesinde enerji yatırımlarının belirleyici olacağını söyledi.

Koç, “O yüzden hem enerji güvenliği artı stratejik bağımsızlık, enerji güvenliği ne demek, rekabetçilik demek, ülkelerin sanayilerinin daha rekabetçi olmasını sağlayacak. Bunlara hep beraber bir elde baktığımız zaman iklim hassasiyetiyle ekonomik çıkarlar, hassasiyetler birebir örtüştü. Bu tarihte ilk defa böyle oluyor. İyi bir şey, çok iyi bir şey” dedi.

“YILDIZLAR İKLİM KONUSUNDA SIRALANMAYA BAŞLADI”

Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa'nın enerji tedarikinde yaşadığı sorunlara da değinen Ali Koç, yaşanan krizlerin temiz enerji dönüşümünü hızlandırdığını ifade etti.

Koç, “Her şerde bir hayır vardır diyorsak bu krizler, Rusya'nın savaşında rafinelerin yüzde kırk yedisi bir ara durdu. Gaz konusunda Avrupa'nın alarma geçtiği bir dönem oldu. Eyvah, Rusya gazı keserse. Rusya gazı kesmese de asla şirketten biz Rusya'dan gaz almayalıma geldi. Depolama bir yere kadar. İhtiyaçları karşıladı. Dolayısıyla yani yıldızlar iklim konusunda sıralanmaya başladı. Bundan da dünyanın faydalanacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Bu dönüşüme uygun pozisyon alanların fırsatlar elde edebileceğini belirten Koç, sürecin başarıya ulaşmasında liderliğin belirleyici olacağını söyledi.

“DÖNÜŞÜMÜN SONUÇ VERMESİ LİDERLERE KALIYOR”

COP31 kapsamında düzenlenen liderler toplantısına dikkat çeken Koç, enerji dönüşümünün beklenen sonuçları vermesi için farklı değişkenlerin doğru yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

Koç, “Ama olmazsa olmaz bir şey var burada, liderlik. Bugün liderlerin toplantısı var. Bu dönüşümün beklendiği sonuçları vermesi için bir sürü katmanlar var, bir sürü değişkenler var. Bu değişkenlerin doğru pozisyonlanması da liderlere kalıyor. Sadece iş dünyası liderleri değil, ülke liderlerine kalıyor. Onun için de buradaki toplantıyı özellikle bugünü çok çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ TV'YE TEŞEKKÜR ETTİ

İklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmanın önemine de değinen Ali Koç, gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakılması için toplumun her kesiminin bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

SÖZCÜ TV'nin yayınlarına da değinen Koç, şu ifadeleri kullandı:

“Burada konuştuğumuz konular liderleri, devletleri, hükümetleri, büyük şirketleri ilgilendiriyor ama iklim hassasiyetinden farkındalık yaratmak çok çok önemli. En küçük yaştan en büyük yaşa kadar, geleceğe, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak istiyorsak, o yüzden sabahları seyrediyorum programınızı, kanalınızı.

COP31'e verdiğiniz önem, verdiğiniz süre, takibi şeklinizi de çok tebrik ederim, teşekkür ederim. Dediğim gibi bu konularda farkındalık yaratmak. Sizler sayesinde olacak. Onun için sonuna kadar eğitim çevresini takip etmenizi, yayınlamanızı, halkımızı bilgilendirmenizi özellikle rica ederim. Buradan İsmail Bey'e sevgi ve selamlarımı iletirim.”