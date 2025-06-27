50 milyon Euro’lar, 60 milyon Euro’lar havada uçuşuyor. 21 yaşındaki Jhon Duran’a bir yıl için 10 milyon Euro maaş, kulübü Al Nassr’a da 7 milyon Euro kiralama bedeli öneriliyor… İstenmeyen adam Jadon Sancho’da bile konuşulan rakam 12 milyon Euro’ydu. Uğurcan Çakır’a verilecek yıllık ücret 3 milyon Euro. Yani 4 yılda 12 milyon.

TRANSFERİ O YAPIYOR

Peki, Sarı Kanarya neden böyle yüksekten uçuyor? Cevabı çok basit: Başkan Ali Koç, gemileri yaktı, bu sezon mutlaka şampiyon olmak zorunda hissediyor kendini. Transferi bizzat yapıyor. Kadıköy’de şampiyonluk baskısı o kadar büyük ki F.Bahçe Başkanı, deplasman toteminden bile vazgeçti. Başkan Ali Koç, yeni sezonda bütün maçlara gidecek.

BASKET FİNALİNE GİTTİ

Beşiktaş ile oynanan basketbol final serisinde zaten bunun ilk adımını attı, Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki maçta takımı yalnız bırakmadı, tribünde çıkan kavgaya da gözünü sakınmadan müdahale etti. Futbolda da böyle devam edecek. Başkan Ali Koç, içeride-dışarıda her maça gidecek, her maçtan sonra konuşacak, sahnede tek başına olacak.