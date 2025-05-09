Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı canlı yayında spor gündemine ilişkin merak edilenleri yanıtlarken, Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki seçim çağrılarına da yanıt verdi.



Taraftarların futbol şube özelinde başarı beklenildiği için öfkeli olduğunu aktaran Koç, yaklaşık 7 yıllık başkanlık sürecinde kulübün mali tablosunda yaşanan dönüşümlere de açıklık getirdi.



CEBİNDEN HARCADIĞI RAKAM ORTAYA ÇIKTI



Fenerbahçe'de başkanlık görevine geldiği günden bu yana kulüp için harcamalar yaptığı bilinen Koç, ilk kez Fenerbahçe için harcadığı parayı açıkladı.



Fenerbahçe Spor Kulübü'nün toplam borcunun 19 milyar 206 milyon TL olduğunu belirten Ali Koç, "Benim alacaklarım, kulübün borcunun yüzde 15'i olarak kayıtlı. Bunlar alınmayacak" ifadelerini kullandı.



Bu açıklama ile birlikte, Ali Koç'un hissedar olduğu şirketler üzerinden sağladığı sponsorluk desteğinin yanı sıra, kulübe cebinden 2,9 milyar TL para girişi sağladığı ortaya çıktı.



Koç, başkanlık görevini bıraktıktan sonra söz konusu alacaklarından feragat edeceğini ve bu paranın kulüpten tahsil edilmeyeceğini açıkladı.