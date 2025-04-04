Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’ye konuk olan Galatasaray sahadan 2-1’lik üstünlükle ayrıldı. Galatasaray'ın Osimhen ile attığı ikinci golün ardından deplasman tribününde Ali Koç formasını havaya kaldıran Galatasaraylı bir taraftar stattan çıkarıldı.

1 YIL MEN CEZASI ALDI

6222 sayılı kanun kapsamında işlem başlatılan taraftara verilen ceza belli oldu. Sarı-kırmızılı taraftara bir sene boyunca spor müsabakalarından men cezası verildi. Ceza, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.

Taraftara yollanan savcılık yazısında şu ifadelere yer verildi:

"2 Nisan 2025 saat 20:45'te oynanan Fenerbahçe'nin ev sahipliği yaptığı Fenerbahçe Ülker Stadyumunda Fenerbahçe-Galatasaray profesyonel futbol takımları arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında 6222 Sayılı Kanuna aykırı eyleminizden dolayı hakkınızda C. Savcısının talimatıyla soruşturma başlatılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren spor müsabakaları ve antrenmanlarını seyirden yasaklandınız"