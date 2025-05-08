Ali Koç, “F.Bahçe’nin bana borcu yok, benim F.Bahçe’ye şampiyonluk borcum var” dedi. Koç’un bu borcu ödemek için yapacağı transferler de belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp, kadrosundaki hücum oyuncuları En Nesyri, Dzeko, Tadic ve Maximin’le yollarını ayırıyor. Santrfor bölgesi için üç aday Vlahovic, Jonathan David ve Aleksandar Mitrovic ön plana çıkıyor.

MAXİMİN TERCİH EDİLDİ

Koç’un asıl önem verdiği bölge ise kanatlar. F.Bahçe Başkanı’na göre, Sarı Kanarya, hücumda ağır kalıyor. Bu handikabı çözecek isimler ise Armand Lauriente ve Leroy Sane. Sassuolo’nun Serie A’ya dönme yolculuğunda attığı 19 gol ve yaptığı 5 asistle kilit isim olan Lauriente, geçen sezon da gündemdeydi ama son dakikada Allan Saint Maximin transferi tercih edilmişti.

KİMİ İSTERSE GETİRİR

Bundesliga’da Bayern Münih’e bu sezon 28 maçta 11 gol ve 4 asist katkısı veren Leroy Sane, Alman kulübü ile sözleşmesini uzatmadı. F.Bahçe de yaptığı finansal aktiviteler ile Kulüpler Birliği’yle yollarını ayırıyor. Bu da David, Mitrovic, Lauriente ve Leroy Sane gibi isimleri transfer edip, Kadıköy’e yıldız yağmuru yaşatabileceği anlamına geliyor.