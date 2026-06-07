Fenerbahçe'de başkanlık yarışında nefesler tutuldu. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında gerçekleşecek seçim için binlerce kongre üyesi bugün sandık başına gidiyor. Seçim öncesi sessizliği koruyan Ali Koç, dün gece Kalamış Yat Limanı'nda sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ali Koç ile Hakan Safi, yemekte bir araya gelirken ikilinin samimi bir şekilde sohbet etmesi gözlerden kaçmadı. Koç'un bu ziyareti, sosyal medyada Hakan Safi'ye destek olarak değerlendirildi. Hakan Safi, eski başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesindeydi.

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