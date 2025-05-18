Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kongre tartışmaları alevlenmeye devam ediyor.



Cuma günü toplantı gerçekleştiren Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, eylül ayında seçimli bir kongre yapılması yönünde karar alırken, sarı-lacivertlilerde daha erken tarihte seçimli olağanüstü kongre yapılması için taraftarlar ve taraftar dernekleri kampanya başlattı.



Kongre kararı için yaklaşık 9 bin imzanın gerektiği Fenerbahçe'de özellikle Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği tarafından başlatılan 'Geleceğe İmza' kampanyasının etkili olduğu ve hedeflenen sayıya yaklaşıldığı öne sürülmüştü.





'SİZ BENİ İNDİRMEYE Mİ ÇALIŞIYORSUNUZ?'



Kongre tartışmaları tüm hızıyla sürerken, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'tan dikkat çeken bir hamle geldi.



Oda TV'de yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindekiler, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne giderek imza toplanması ile ilgili dernek ve dernek başkanı Emrah Tunay'a sert tepki gösterdi.



Koç'un Tunay'a “Siz beni indirmeye mi çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz?” diyerek bağırdığı iddia edilirken, taraflar arasında yaşanan tartışma, çevredeki taraftarların müdahalesiyle sona erdi.