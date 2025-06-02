Fenerbahçe'de Sportif Direktör olarak görev yapan Mario Branco ile yollar ayrıldı. Mario Branko, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinde önemli bir rol oynamıştı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçmişte Mario Branco ile ilgili "Herkes konuşur, teklif yapar ama biri işi bitirir. Mourinho'yu bitiren Mario Branco'dur" demişti.

Fenerbahçe Kulübü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun Bilgisine

14 Haziran 2022 tarihinde Futbol Operasyonu Direktörü olarak Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesine katılan, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ise Sportif Direktörlük görevini üstlenen Sayın Mario Branco ile yollarımız ayrılmıştır.

Sayın Branco, görev süresi boyunca 2023–2024 ve 2024–2025 sezonlarında Futbol A Takımımızın kadro planlamasından transfer süreçlerine, sezon içi organizasyonların yönetiminden teknik yapının şekillendirilmesine kadar birçok alanda futbol şubemize önemli katkılarda bulunmuştur.

Kendisine Kulübümüze sunduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"