Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan lojistik merkezinin açılış törenine, başta Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Koçtaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç olmak üzere Holding tepe yöneticileri mağaza açılışında önlüklerini giyip tezgahın başına geçti.

KOÇ HOLDİNG’İN TEMELLERİ KÜÇÜK BİR BAKKALDA ATILDI

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Koçtaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Koç Topluluğu’nun 100’üncü yılı olduğuna dikkat çekerek, “Koç Topluluğu’nun temelleri 1926 yılında küçük bir bakkal dükkânında atıldı. Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınma tarihinde birçok ilke imza attık. Tüm bu yolculukta Vehbi Koç’un ‘Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım, demokrasi varsa hepimiz varız’ sözleri bizim için hem bir pusula hem de temel bir ilke olmuştur. Koç Topluluğu’nun 100. yılını, Koçtaş’ın ise 30. yılını kutladığımız bu dönemde aynı kararlılık ve aynı ilkeler doğrultusunda çalışmaya, üretmeye ve ülkemiz için katma değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Yüksek teknoloji ile hizmete açılan tesisin, tedarikçilerden gelen ürünlerin kısa sürede işlenmesi ve ulaştırılmasını sağlayarak fiziksel ve dijital kanallardan gelen taleplere daha hızlı yanıt vermesi hedefleniyor.

Şirket, büyüme stratejisi doğrultusunda aynı gün İstanbul Taşdelen'de dijital destekli yeni mağazasını da hizmete açtı. Genel Müdürlük binasında konumlanan ve 1000 metrekare satış alanına sahip yeni nesil mağazada, dekorasyon ve banyo teşhir alanlarıyla çeşitli çözümler sunuluyor.