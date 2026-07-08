"Evine Dönüş" Resmiyet Kazandı

Aziz Yıldırım yönetimi, Şenol Çorlu'dan boşalan görevi doldurmak adına hızlı bir hamle yaptı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, taraflar el sıkıştı ve Müjdat Yetkiner ile resmi anlaşma sağlandı. Deneyimli futbol adamının, 8 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla Samandıra’da mesaiye başlayarak görevine resmen giriş yapacağı duyuruldu.

Ali Koç Döneminde Gönderilmişti

Fenerbahçe altyapısında uzun yıllar hizmet veren Müjdat Yetkiner’in dönüşü, geçmişte yaşanan bir ayrılığı da yeniden gündeme getirdi. Yetkiner, 2018 yılında Ali Koç’un başkanlık koltuğuna oturmasının hemen ardından görevden alınan isimler arasında yer almıştı. Aradan geçen yılların ardından, Aziz Yıldırım yönetimiyle birlikte tecrübeli ismin sarı-lacivertli kulüpteki ikinci dönemi başlamış oldu.

16 Yıllık Sadakat: Bir Fenerbahçe Sembolü

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden biri olan Müjdat Yetkiner, sarı-lacivertli formaya olan bağlılığıyla biliniyor. 1979-1995 yılları arasında tam 16 sezon boyunca Fenerbahçe formasıyla ter döken Yetkiner, bu süreçte kazandığı kupalarla kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı: