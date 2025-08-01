Fenerbahçe, Chobani ile imzalanan stadyum ve forma sponsorluğu sözleşmesi özelinde bir gala düzenlendi. Organizasyona Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile Chobani yöneticilerinin yanı sıra iş, siyaset ve medya dünyasından isimler katıldı.

Gala gecesinde konuşan Ali Koç, Chobani ile yapılan anlaşmanın tarihi nitelikte olduğuna vurgu yaptı. Bu sezon özelindeki sponsorlukların maddi boyutuna dikkat çeken Başkan Koç "Chobani ve Fenerbahçemiz arasında yapılan anlaşma Türkiye'de bir spor kulübünün imza attığı en yüksek montanlı stratejik iş birliklerinden biridir. Gururla söyleyebiliyoruz ki bu anlaşma Avrupa'nın da stat sponsorlukları konusunda en yüksek montanlı anlaşmalarından biri olup bizim için çok kısa bir sürede ikinci rekor sponsorluk açıklamamıza vesile oldu.

İlk sponsorluğumuzu ekipman veya teknik sponsorluk denen Adidas'la yaptığımız 5 yılı kapsayan ve tüm kadın-erkek altyapı dahil takımlarımızı kapsayan anlaşmamızdı. Bu sponsorluk anlaşmamız da kendi alanında ülkemiz için rekor bir anlaşma oldu." ifadelerini kullandı.

'ÇIKMAMIZA RAMAK KALDI'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bankalar Birliği konusunda da taraftara müjde verirken "Bu anlaşmayı kırdırıp aynen 2014'te olduğu gibi anlaşmadan hemen yarın çıkabilirdik. Ama biz bizden sonraki yönetimlerin bu meblağı kullanabilmeleri için biz her sene bu bedeli alacağız. Yani bunu kırdırmayacağız geçen anlaşmada olduğu gibi. Ama Bankalar Birliği'nden çıkmamıza da ramak kaldı. 340 küsürlerden 69 milyon Euro'ya indirebildik. Ve inşallah devletimizin de yolumuzu açmasıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli destekleriyle, elimizdeki gayrimenkul projeleriyle bu anlaşmadan çok kısa sürede çıkacağız.

Niye çıkmamız önemli? Zira son 3 senedir Fenerbahçe Spor Kulübü'nün her bir her bir kuruş gelirinin -netten değil, brütten- %50'si bankalara kalmaktadır. Ve yayın gelirlerinin 4'te 1'e indiği ekonomik koşullarda kurların, faizlerin malûm hali, futbolcu vergilerinin 15'ten %40'a çıktığı, arada bir de pandeminin girdiği bununla beraber ülkedeki ekonomik koşulları bir araya getirdiğimizde bir de üstüne %50 gelirimizin bankalara kaldığı bir ortamda gemiyi yüzdürmek, gelirlerimizi iki misline çıkarmak, takım değerimizi 75 milyon Euro'lardan 240 milyon Euro'lara çıkarmak takdir edersiniz ki kolay bir konu değil. Bunu yapmamızı sağlayan da hem yöneticilerimizin fedakarlığı ama çok daha önemlisi sponsorlarımızın Fenerbahçe'ye olan inancı, sevdası ve bonkörlüğüdür. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

KIZ ÇOCUKLARINA ÖZEL PROJE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertliler ve Chobani arasındaki anlaşmanın sosyal sorumluluk projelerinde de yer alacağını ifade etti.

Sorumluluk hassasiyeti ile hareket edileceğini belirten sarı lacivertli ekibin başkanı "Bu iş birliğimizin en önemli unsurlarından biri de Fenerbahçe ve Chobani olarak beraber karar vereceğimiz, herhalde tahmin ediyorum kız çocuklarına yönelik olacak bir sosyal sorumluluk projesine 1 milyon dolar her sene aktarılacaktır.

Spor dışında ülkemizin ihtiyaçları, hassasiyetleri konusunda sadece Fenerbahçe için değil tüm Türk halkı için hiç çekinmeden inandığı değerler ve ilkeler doğrultusunda pozisyon alabilecek bir kulüp olduğumuzu biz defalarca gösterdik. Dolayısıyla Hamdi Bey'in sosyal sorumluluk hassasiyeti ve Fenerbahçe'nin bir spor kulübünden fazlası olarak Türkiye'nin konularına hassasiyetle yaklaşması, inşallah pek çok kız çocuğumuza da büyük faydalar sağlayacaktır." diye konuştu.