İş dünyasının önde gelen isimlerinden Ali Koç, eşi Nevbahar Koç ve iş ortağı Esra Tümen Dinçkök’ün imzasını taşıyan "House of Nulla" markasının yeni reklam kampanyasında boy gösterdi. Çiftin birlikte yer aldığı tanıtım çekimlerinden yansıyan kareler, kısa sürede dijital platformlarda yoğun ilgi gördü.

İKİ YILLIK EMEK: HALFETİ KARAGÜLÜ İMZASI

2026 yılında lüks koku sektörüne giriş yapan marka, ilk koleksiyonunu “The Beautiful Darkness” adıyla piyasaya sundu. “Black”, “Amber” ve “Spice” olmak üzere üç farklı esanstan oluşan serinin ana ilham kaynağını Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yetişen karagül oluşturuyor.

Geliştirme aşaması yaklaşık iki yıl süren koleksiyonda Anadolu ve Mezopotamya’nın köklü koku kültürüne atıfta bulunuluyor. Marka kurucuları, hazırlanan parfümleri yalnızca bir güzellik ürünü olarak değil, kültürel hafızayı duyularla buluşturan bir anlatı alanı olarak konumlandırıyor.

LOS ANGELES'TA GÖRKEMLİ TANITIM

Küresel ölçekte ses getirmeyi hedefleyen markanın ilk lansmanı geçtiğimiz Mayıs ayında ABD’nin Los Angeles kentinde gerçekleşti. İş, cemiyet ve sanat dünyasından çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı organizasyonda dünyaca ünlü şarkıcı Cher de yer aldı.

Ali Koç’un tanıtım görsellerinde yer alması ise markanın sosyal medya odaklı iletişim çalışmalarına yeni bir ivme kazandırdı.