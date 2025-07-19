Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Akdeniz Fenerbahçeliler Derneği'ndeki Dünya Fenerbahçeliler Günü Kutlamasında yaptığı konuşmada taraftara transfer müjdesi verdi. Ali Koç, "Hakan Safi, bu transfer döneminde bir yıldız transferi yapma sözü vermiştir" ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada gündem oldu.

Ali Koç’un Akdeniz Fenerbahçeliler Derneği'ndeki diğer açıklamaları şu şekilde:

"Herkesin şunu bilmesini istiyorum. Fenerbahçe asla düşmez. Bizim DNA'mızda vazgeçmek ve pes etmek yoktur."

“Son dönemde tarihimizde hiç görülmemiş şekilde yaşadığımız, özellikle sosyal medya üzerinden planlı ve sistemli şekilde yürütülen yalan ve iftira kampanyası bizi, bize kırdırmaktadır. Organize kötülük olarak yaptığım tanımlama tam bu."