Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Anadolu Ajansı'nın İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde AA Spor Masası'nın konuğu oldu. Koç gündeme dair birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç’un konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Seçim kampanyasına geç başladık. Yaz boyunca yapmamız gereken planlamalar vardı. Finansal, bürokrati k işler, Bankalar Birliği süreçleri, yeni sezonun planlamaları... Biz zaten seçim için değil Fenerbahçe'nin geleceği için çalışıyoruz. Popülist olsak, herkesin yapmamızı istediği şeyleri yapsak daha farklı davranırdık. Cebimizde Allah'a çok şükür, 10 yıl 160 milyon Euro'luk global firmaların sponsorluk anlaşmaları vardı. Onları kırdırırdık. Bambaşka bir transfer sezonu olurdu. Fenerbahçe için doğru olmazdı. Fenerbahçe onu 1 kere yaptırdı, 90 milyon doları kırdırıp 1 yazda harcadı. Gelecek sezonun gelirlerini bu sezon harcamadık. Bizim yaşadıklarımızı başkaları yaşamasın diye."

‘CHATGPT’YE GÖRE EN BAŞARILISI FENERBAHÇE’

“Yeni birini seçince şampiyonluk garantin yok. Rakiplerime bakınca, onlar kulağa hoş gelen söylemler içinde. Sosyal medyadaki tartışılan konuları gündeme getiriyorlar. Şampiyon yapacağız diyorlar, şampiyon yapacağız demekle olunsa sabahtan akşama kadar şampiyon yapacağız diye bağırırdık. Fenerbahçe dünyanın en başarılı en büyük spor kulübü. Bir kongre üyemiz ChatGPT'ye soru sormuş, en başarılı spor kulübü diye, Fenerbahçe cevabı vermiş."

'2 ŞAMPİYONLUK ÇALINDI'

"Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaksanız da nasıl yapacaksınız? 7 senedir futbol açısından bakınca başarısızlık var, diğer tüm süreçlerde hem sportif hem sportif olmayan anlamlarda başarı var. Sessiz mücadele var. Avrupa'nın iflasa en yakın kulübünden bu noktaya gelmemiz en sessiz mücadele. Sağlam sağlıklı bir finansal güce ihtiyaç var. Bankalar Birliği'nden çıkacağız ama o da yetmeyecek. Fenerbahçe için verdiğimiz mücadeleyi üyeler biliyor. Niyetimizi biliyorlar. Biz karşılıksız duygularla hizmet verdik. 1 şampiyonluk olsaydı bambaşka şeyler konuşuyorduk. Bizim dönemimizde en az 2 şampiyonluk çalındı. 99 gol ve 99 puan...118 yıllık kulübün tarihinde en çok gol atılan ikinci sezon en çok puan kazanılan sezonda şampiyon olamadık. Dzeko '102 puan alsak da şampiyon olamayacaktık' dedi."

'DESTEK DEĞİL KÖSTEK GÖRDÜM'

“Bu işin en zor yanı okulu yok. İş başına gelince tecrübe kazanıyorsun. Ciddi tecrübe kazandık. 7 yıllık emeğin, tecrübenin karşılığını mı alacağız, yeni belirsiz bir maceraya mı gireceğiz? Bu kongre üyelerinin vereceği bir karar. Kim seçilirse seçilsin onun etrafında toplanalım. Ben camiadaki belli kesimlerden destek değil köstek gördüm. Ben de bu koltuktan ayrıldıktan sonra kulübün gayrıresmi de olsa yanında olurum."

MOURİNHO AÇIKLAMASI

“Mourinho ile yolları ayırırken çok zorlandım. Mourinho veya finansal yükümlülük, yerine ne gelecek, ne derler değil. Ailemin bir parçasıydı, bir hocadan fazlasıydı. Bizim ilişkimiz sadece futbol değildi. Ailevi bir ilişkimiz vardı. Fenerbahçe'nin DNA'sını, ofansif oyunu, üçüncü bölgede pres tarzı futbol yoktu. Bir sürü maçta ilk yarı panikledik, üzüldük. İkinci yarı geriden gelip kazandık. Niye yüreğimiz ağzımızda seyrediyoruz maçları? Biz bunları konuşmuştuk. Bir sürü başka şeyler de konuştuk. Bir nebze mutabık kalmıştık. İlk 5 resmi maçta gördüğümüz tablo, birebir geçen sezon oynanan futbolla paralellik arz ediyordu. Benfica'ya herkes elenebilir. Elenirken oynadığımız futbol şekli beni son derece rahatsız etti. Çok ciddi ve zor bir karardı. Tünelin sonunda şampiyonluk açısından fazla ışık göremediğimiz için bu kararı aldık."

TEDESCO SEÇİMİ

“Neden Tedesco? Futbol çok kompleks bir sektör. Biz bu sene şampiyonluk, Avrupa kupasında yarı final hedef belirledik. Belki Tüpraş Stadyumu'nda final de görürüz. Seçim yaparken bir sürü kriter koyduk. Hocanın 6 lisan konuşabilmesi çok çok önemli. İlk defa bu kadar yabancı süre alacak. Birden fazla oyun felsefesi, anlayışı. Esnek oyun anlayışına inandık. Hoca kim olursa olsun şikayet oluyordu, hep aynı şeyleri yapıyor, değişiklikleri aynı dakikada yapıyor, rakip 10 kişi oyunu değiştirmiyoruz falan. Taktiksel konularda deha demeyeyim ama çok alternatifleri olan hoca. İlk senesinde fark yaratan hocalara baktık. Bu hocaya bakarsanız ilk senesi farklı. İlk senesinde çok etki yapıyor. Çok gençleşiyor hoca yaşları, modern futbolda. Modern futbolu yansıtan profillerinden bir tanesi. Bireysel performansları geliştiriyor. Avrupa'da çeyrek final, yarı final. Yıldızlar var bu sene, Belçika yıldızlarla dolu. Sonra sunumlarda da etkiledi bize. İkinci toplantıda Trabzonspor maçının analizini anlattı bana. Daha para yok, menajerle görüşülmemiş. Camiamızdan tepki geleceğini bilmemize rağmen, basketbolda başarı sağlamış modele yakın bir model seçtik. Saras ve Derya... Saras gelirken 'Ne işi var, Barcelona'da yüzüne gözüne bulaştırdı' dediler. Derya'yı yerden yere vurdular. Devin ve Tedesco ile benzer bir modeli geliştirdik."

'YEDİĞİM LİNCİ KİMSE YEMEMİŞTİR'

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde benim yediğim linci kimse yememiştir. Fenerbahçe başkanı olarak yüz kızartıcı bir şey yaparsınız, kendine bakamayacağın işler yaparsın yine böyle linç yemezsin. Yediğim linç öyle bir noktaya geldi ki eleştirilere bakmıyorum. Fenerbahçe camiası için direniyorum."