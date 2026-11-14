Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştiriliyor. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında dünyanın önemli organizasyonlarından biri olan zirvede Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da bir programa katıldı.

SUNUCUNUN KULLANDIĞI İFADEYE MÜDAHALE ETTİ

Program sırasında sunucunun Türkiye'den bahsederken "Turkey" demesi üzerine Ali Koç söz alarak kelimenin kullanımına ilişkin düzeltmede bulundu. Hem sunucunun hem de kendisinin bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirten Koç, İngilizcede ülkenin adının "Türkiye" olarak kullanılması gerektiğini söyledi.

'AYNI HATAYI BEN DE TEKRAR TEKRAR YAPIYORUM'

Sunucuya yönelik açıklamasında kendisinin de zaman zaman eski kullanımı tekrarladığını dile getiren Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Hem sizi hem de kendimi düzeltmem gerekiyor. İngilizcede ‘Türkiye’ dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil. Buna yeni geçiş yaptık, aynı hatayı ben de tekrar tekrar yapıyorum."