Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho’nun geleceğiyle ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Bayram öncesinde Portekizli hocanın görevine son verilme iddiaları tavan yaptı. Başkan Ali Koç, yönetim kuruluyla yaptığı toplantıda bu konuyu masaya yatırdı. Bazı yöneticilerin “Mourinho başarısız ve kendisiyle yolları ayıralım” şeklinde şikayetleri olduğu öğrenildi. Koç, kurmaylarının görüşlerini dinledikten sonra “Mourinho’yu göndermek isteyen varsa tazminatını cebinden ödesin” çıkışıyla noktayı koydu.

TAZMİNAT ENGELİ

Jose Mourinho’nun aldığı yıllık ücret kulüp tarafından resmen açıklanmasa da Avrupa basınında Portekizli hocanın bonuslarla birlikte 20 milyon Euro’ya yakın maaş aldığı yazılıyor. Fenerbahçe, ünlü teknik adamın işine son verirse 1 yıllık sözleşmesi nedeniyle bu parayı da ödemek zorunda. Başkan Ali Koç, kulübün maddi anlamda sıkıntıya uğramasını kesinlikle istemeyip, Mourinho’yla yeni sezonda yola devam edeceklerini yönetim kurulu toplantısında beyan etti.