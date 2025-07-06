Artvin’de bu yıl 44’üncüsü düzenlenen Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali, boğa güreşleriyle büyük heyecana sahne oldu. Bölge kültürünün önemli bir parçası olan geleneksel güreşlerde, festivalin ikinci gününde deste ve ayak kategorilerinde 14 boğa arenaya çıktı. Nefes kesen mücadeleler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

FENERBAHÇE MARŞI İLE SAHNEYE GELDİ

Günün en dikkat çeken anlarından biri, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sponsorluğunu üstlendiği “Kadıköy Boğası”nın sahneye çıkışı oldu. Finalin favorisi olan Kadıköy Boğası izleyenleri heyecanlandırdı.

Fenerbahçe marşı eşliğinde arenaya görkemli bir şekilde giren boğa, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Yıl boyunca bakımı ve hazırlıkları Ali Koç tarafından üstlenilen Kadıköy Boğası, tüm ilgiyi üzerine toplasa da rakibi karşısında beklenen performansı gösteremeyerek güreşi kaybetti.

Kafkasör'de Kadıköy Boğası'nı yenen Canpolat şampiyonluğunu ilan etti.