

Ali Koç'un eşi Nevbahar Demirağ Koç'un mensubu olduğu Demirağ ailesi, Türkiye'nin sanayi, havacılık ve ticaret tarihindeki bilinmeyen başarılarıyla yeniden gündeme geldi.

Koç ve Sabancı ailelerinin henüz ticari hayatlarının başında olduğu 1930'lu yıllarda devlete borç verebilecek finansal güce sahip olan aile, Cumhuriyet döneminin en varlıklı hanedanlıklarından biri olarak birçok ilki hayata geçirdi.

Tavır Gazetesi'nde yer alan habere göre, Demirağ ailesinin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ekonomik gücünü ve imza attığı projeleri özetleyen önemli başlıklar şunlardır:

Bizzat Atatürk Tarafından Verilen Soyadı: Aileye “Demirağ” soyadı, demiryolu inşaatlarında gösterdikleri yüksek çalışma temposu ve hız nedeniyle bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından verildi.

Devasa Demiryolu Projeleri: Aile, 1012 kilometrelik demiryolu ağını tamamen kendi finansal kaynaklarıyla inşa etti.

İlk Havacılık Okulu ve Özel Havalimanı: Türkiye'nin ilk sivil havacılık okulu ile ilk özel havalimanı olan Gök Okulu'nu kurdular.

Yerli Uçak Üretimi: Türkiye'nin ilk yerli uçağı olan Nu.D-38 modelini üreterek İstanbul ile Divriği arasındaki ilk şehirler arası test uçuşunu başarıyla tamamladılar.

İlk Yerli Sigorta Şirketi: Finans ve sigortacılık sektöründe TEZ Sigorta adıyla ilk yerli sigorta şirketini faaliyete geçirdiler.

Tütün Tekeline Yerli Alternatif: Yabancı tekellerin kontrolünde bulunan alana girerek "Türk Zaferi" markasıyla ilk yerli sigara kâğıdı üretimini gerçekleştirdiler.

Geniş Gayrimenkul Varlığı: O dönem İstanbul'un birçok merkezi noktasında yer alan çok sayıda han, doğrudan ailenin şahsi mülkiyeti altındaydı.

Kültür, Sanat ve Cemiyet Hayatı: Nevbahar Demirağ Koç'un babası Turgut Demirağ Türkiye'nin ilk uzun metrajlı animasyon (çizgi) filmini çekerken, annesi Afet Tuğbay ise 1970 yılında Türkiye Güzeli seçildi.