Fenerbahçe Kulübü'nün son Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti.

Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, eski başkan Ali Koç'un kulüpten alacağı 3 milyar 600 milyon lirayı(83 milyon dolar) sarı-lacivertlilere hibe ettiğini açıkladı.

'CAMİAMIZ ADINA KENDİSİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ'

Salar'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Başkanımız Sayın Ali Koç, ailesi ve varislerini de kapsayacak biçimde her türlü hukuki evrakı kulüp adına ibraz etmeye hazır olduğunu söylemişti.

Kıymetli başkanımız bu evrakları imzaladı ve kulübümüze teslim etti. Camiamız adına kendisine çok teşekkür ederiz."

AYAKTA ALKIŞLANDI

Salar'ın sözlerinin ardından salonda bulunan divan üyeleri Ali Koç'u ayakta alkışladı.