Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda da istediği sonucu alamayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, artan tepkiler nedeniyle eylül ayında seçime gideceğini açıkladı. Tepkilerin odağındaki isim Ali Koç'un seçim kararı açıklaması da protestoları engelleyemedi.

Kongrenin Eylül ayında değil Haziran'da yapılmasını isteyen sarı lacivertliler bir taraftan imza kampanyasına devam ederken Ali Koç'un yönetiminde bulunan eski yönetici Metin Şen de, Ali Koç'u erken seçim yapmaya davet etmişti.

Başkan Ali Koç'a son olarak önceki dönemlerde yönetiminde yer verdiği Metin Sipahioğlu'ndan da karşı atak geldi.

'EYLÜL ÇOK GEÇ!'

Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Sipahioğlu, Fenerbahçe'nin iyiliği için Ali Koç'u haziran ayında seçime gitmeye davet etti.

Metin Sipahioğlu yaptığı açıklamada, ''Eylül ayındaki kongre bence çok geç. Planlamalar bitmiş, lig başlamış olacak. Camiadaki rahatsızlık budur. Tüzüğe göre Yönetim isterse, 7-14 Haziran'da kongre yapabiliyoruz. Kongremiz Haziran'da olmalı, camia önünü görmelidir'' ifadelerini kullandı.

METİN ŞEN DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sarı-lacivertlilerde daha önce Ali Koç'un başkanlığa ilk seçildiği dönemki yönetim kurulunda bulunan eski yönetim kurulu üyesi Metin Şen de açıklamaya yaparak Ali Koç'un seçimi daha erken dönemde yapmasını dile getirmişti.