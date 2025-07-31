Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu öne sürülen Brahim Diaz konusunda heyecan yaratan bir gelişme yaşandı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe için, Milan Skriniar ve Nelson Semedo’nun ardından ses getirecek bir transfer iddiası geldi. Sarı-lacivertli kulübün, Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu Brahim Diaz'ı kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

Galatasaray'ın Victor Osimhen ve Sane transferlerine karşılık dünyaca ünlü bir yıldıza imza attırarak öne geçmek isteyen Fenerbahçe'de taraftarı en çok heyecanlandıran isim Brahim Diaz ismi oldu.

IBIZA'DA TATİLDE OLAN 3 İSİM VAR

Başkan Ali Koç'un transferleri İstanbul'a taşıyan özel uçaklarından biri olan KOC01'i takibe alan sarı lacivertli taraftarlar ilginç bir ayrıntı yakaladı.

Uçağın İspanya'nın tatil bölgesi İbaza'ya doğru hareket ettiği ve daha sonra iniş yaptığı anlaşıldı.

Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz'ın da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda İbiza'da olduğu ortaya çıkınca taraftarları olası bir transfer görüşmesi ihtimali nedeniyle heyecan bastı. Ayrıca İbiza'da tatil yapan diğer yıldız isimler Asensio ve Rodrygo.

Uçağın hangi sebeple İbiza'ya indiği henüz net değil ancak Diaz'ı bekleyen sarı lacivertli taraftarlar bu ihtimal üzerindeki her senaryoyu titizlikle takip ediyor.