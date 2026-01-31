Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Sarı-lacivertli camianın önemli isimleri toplantıda bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç da toplantıya katılmak için tesislere geldi. Ali Koç, salona giriş yaptığı sırada kulüp başkanı Sadettin Saran ile selamlaştı. İki isim bir süre ayaküstü sohbet etti.

Toplantının açılış konuşmasını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu yaptı. Mosturoğlu konuşmasında, "Fenerbahçelilik ruhlarımıza işlemiş bir sevgidir. Bizi diğer kulüplerden ayıran temel unsur da budur. Birlik ve beraberliği sağlamış, özlemini duyduğumuz dostluk ortamı oluşmuşken, gereksiz ve gerçek olmayan gündemlerle bu iklimin zedelenmeye çalışıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

MERT HAKAN AÇIKLAMASI

Mosturoğlu Mert Hakan Yandaş hakkında da konuşarak, “Silivri'de tutuklu bulunan kaptanımız Mert Hakan Yandaş'a selamlar ve sevgiler iletiyorum. Asla yalnız değildir. Biz onun suçsuzluğuna inanıyoruz. İnşallah çok kısa sürede hürriyetine kavuşacak ve tekrar bizlerle birlikte olacaktır." dedi.