CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlediği “Halk Buluşması” öncesinde açıklamalarda bulundu. ANKA Haber Ajansı’na konuşan Başarır, vatandaşların desteğini hissettiklerini belirterek, “İyiler kazanacak, kötüler kaybedecek” ifadelerini kullandı.

Sokakta vatandaşlarla rahatlıkla bir araya geldiklerini söyleyen Başarır, “Evimize, yurttaşlarımızın yanına geldik. Şükürler olsun ki sokağa çıkacak yüzümüz var. Bana ‘İyi misin?’ diye soruyorlar. Ben de ‘Çok iyiyim, kötü olanlar düşünsün’ diyorum. Millet bizimle, yurttaşlarımız bizimle” dedi.

CHP Grup Başkanvekilliği görevinden uzaklaştırılmasını da değerlendiren Başarır, bunun “sarayın ilamıyla” gerçekleştiğini öne sürerek, “Hiç önemli değil. Biz milletin vekilleri olarak, bu partinin üyeleri olarak bu topraklarda huzurla yürüyoruz” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu’na da seslenen Başarır, “Buraya gelebilir misin? Şurada çay içebilir misin? Ağabeyimin elini sıkabilir misin? Allah hiçbir siyasetçiyi bu duruma düşürmesin” ifadelerini kullandı.

Başarır, açıklamasını, “Bizim alnımız açık, başımız dik. Biz kazanacağız, bu milleti saray ve uzantılarından hep beraber kurtaracağız” sözleriyle tamamladı.