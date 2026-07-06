CHP Trabzon İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"BU PARTİNİN GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL'DİR"



CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da konuşmasında hem kurultay sürecine hem de parti içindeki tartışmalara değindi. Başarır, şöyle konuştu:



Mahkeme kararıyla birisi o koltuğa oturup genel başkan olduğunu düşündü. İlk olarak bizi disipline verdi. Kemal Bey beni sen seçmedin millet seçti, bu örgüt seçti. 26 tane il başkanımı görevden aldı. Bir kısımını disipline verdi. Kemal Bey bugün kendini Genel Başkan sanıyor ama değil. O, sarayın Politikalar Kurulu üyesi. Sen bu partinin, 2 milyon üyenin Genel Başkanı değilsin. Bu partinin Genel Başkanı, seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'dir.

"HİÇBİRİMİZİN ARINILACAK BİR TARAFI YOK"

Gelelim arınmaya... Bu hafta Silivri’de Cumhurbaşkanı adayımız, yol arkadaşımız Sayın İmamoğlu ifade vermeye başlayacak.



"ADALETİ AYAKLAR ALTINA ALANLAR ADALET ARAYAMAZ"



Hani diyorlar ya 'Karadeniz bir partinin kalesi.' Artık yok öyle bir şey. Artık 12’inci katta, dev otobüslerle, 500 milyon dolarlık uçaklarla, büyük ses düzenleriyle, platformlarla milyonluk mitingler yapmaya gerek yok. Artık nasıl yapıyoruz? Sokağa çıkıyoruz. Birden on binler oluyoruz. Bir banka çıkıyoruz, konuşuyoruz."