CHP’den tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen ve partideki tüm görevlerinden uzaklaştırıldıkları duyurulan 9 milletvekilinden biri olan Ali Mahir Başarır, Onlar TV’de gazeteci Şule Aydın’ın konuğu oldu.

Başarır, Kılıçdaroğlu’na karşı artık bir saygısının ve duygusal bağının kalmadığını söyledi.

CHP’li Başarır ayrıca, parti içi süreçlere ilişkin kamuoyunda tartışma yaratacak bir iddiayı da gündeme taşıdı.

Başarır, Kılıçdaroğlu’nun belirli bir görev çerçevesinde hareket ettiğini ve bu nedenle yeniden parti yönetiminin başına geçtiğini savundu.

Aydın'ın sorularını yanıtlayan Başarır, "Kemal Kılıçdaroğlu bugün ne istiyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"DEMEK Kİ GÖREVİ DAHA BİTMEMİŞ"

*Demek ki görevi daha bitmemiş. Bu parti için bu ülke için, partisi için, muhalefet için. Ya da bitmeyecek bizim bir çilemiz varmış.

*Bu dakikadan sonra onun kesinlikle bir görevi olduğunu düşünüyorum.

*Ve bir görev varmış zaten. Kasetle başlayan bu süreç buraya kadar geldi.

"CHP'Yİ SARAYIN UYDUSU YAPMAK İSTİYOR"

*En sondaki görevi de CHP'yi Saray'ın bir uydusu haline getirmek istemesi. Bu kadar basit yani. Şimdi ben bu adamdan bu dakikadan ne bekleyebilirim bu dakikadan sonra.

"MAALESEF Kİ ÇOK KÖTÜ BİR PROJEYMİŞ"

*Benim ona karşı bir duygum da kalmadı. Hakaret de etmiyorum. Kemal Bey maalesef ki çok kötü bir projeymiş.

"NE OLUR YAPMAYIN"

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde AKP'ye katılan Hasan Ufuk Çakar'ı milletvekili adayı göstermesine yaptığı itirazda yaşadığı diyaloğu ilk kez anlattı:

*Listelerin verilmesine saatler kala 39 milletvekilini zarfla getirdi, PM’nin önüne attı. En acısını söyleyeyim mi?

*Kılıçdaroğlu’yla kopuşum bu olaydır: Hasan Ufuk Çakar’ı milletvekili yapmak istiyor, herkes karşı. Çıktım odasına, ‘ne olur yapmayın, yalvarıyorum’ dedim.

*Durdu durdu durdu ‘zaten dedi 5 kişi çıkmaz Mersin'den’ dedi. Ben böyle durdum bir üç saniye baktım… ‘Mersin’de beş çıkmazsa zaten sen Cumhurbaşkanı olamazsın ki…'

*Orada bitti benim için Kılıçdaroğlu. Mersin'den 5 kişinin çıkacağına inanmayan bir kişi Cumhurbaşkanı olacağına inanıyor mudur sizce?