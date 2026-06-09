Mahkeme kararıyla partinin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun saat 13.30’da TBMM’de grup toplantısı düzenleyeceğinin duyurulmasının ardından, sabahın erken saatlerinden itibaren Meclis’te hareketli anlar yaşandı.
TBMM Dikmen Kapısı önünde zaman zaman arbede yaşanırken, Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısının adresini daha sonra CHP Genel Merkezi olarak değiştirdi.
TBMM’de yapılması planlanan grup toplantısına ziyaretçi yasağı getirilmesi üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurmaylarıyla birlikte Dikmen Kapısı önünde açıklamalarda bulundu.
Bu sırada Özgür Özel’e seslenen bir yurttaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nu kastederek, “Başkanım, 12 seçim kaybetmiş bu adam düşsün milletin yakasından” ifadelerini kullandı.
Yurttaşın sözlerine, Özgür Özel’in yanında bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın “13” diyerek düzeltme yapması dikkat çekti. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.