Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, iktidara yakın medya organlarında hakkında yayımlanan "görevinden affını istedi" iddialarına yanıt verdi. Başarır'ın, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmede grup başkanvekilliği görevinden ayrılmak istediğini ilettiği öne sürülmüştü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başarır, iddiaları reddederek, "Tek kelimesi bile doğru olmayan bir haber! Yeni Parti'de istifa süreci çalışır. Affını istemek, AKP'nin siyaset literatürüne bir armağanıdır" ifadelerini kullandı.

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