CHP'ye "mutlak butlan" kararı sonrası CHP Genel Merkezinin polis zoruyla tahliye edilmesi sırasında açıklama yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkisini dile getiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'in Tarsus ilçesinde konuştu.

‘YARIN KURULTAY KARARI ALIYORSAN SİYASETİ BIRAKIYORUM’

Başarır, "Bir tek beni affetmiyormuş. Bakın ben 50 yaşındayım. Kemal Bey 80 yaşında. Buradan, memleketimden, doğup büyüdüğüm topraklardan bir çağrım var. Madem beni affedemiyorsun, madem beni istemiyorsun. Bir teklifim var. Ben sana göre daha gencim, 30 yaş daha küçüğüm. Ama ben koltuğumu bırakıyorum. Yarın kurultay kararı alıyorsan siyaseti de bırakıyorum. Şeref sözü Kemal Bey, şeref sözü. Evime, çocuklarıma, eşime giderim, onlara sarılırım. Yarın kurultay kararı al, Ali Mahir Tarsus'a evine dönüyor, gelmemek üzere” ifadelerini kullandı.

‘ALLAH ONUN BELASINI VERSİN’

Başarır, CHP Genel Merkezi'ndeki gerginliğe ilişkin olarak, "Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürtecekse, öldürtecekse Allah onun belasını versin. Bu millet onu affetmeyecek. Tarih onu affetmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

LİSTEDE BAŞARIR DA VARDI

İktidara yakın gazeteci Sinan Burhan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan dahil ihraç edilmesini istediği 10 isimden oluşan bir liste hazırladığını iddia etmişti. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu’nun Başarır için ‘sadece onu affetmem’ dediği öne sürülmüştü.