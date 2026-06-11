Oyuncu Ali Öner ile geçtiğimiz aylarda sona eren ilişkisiyle gündeme gelen Livanur Aydın'dan yeni bir açıklama geldi. Ayrılığın ardından sosyal medyada adı sık sık gündeme taşınan Aydın, takipçilerinden gelen destek mesajlarına yanıt verdi. Duygusal ifadeler kullanan Aydın, yaşadığı süreci atlattığını ve geleceğe daha güçlü bakmaya çalıştığını söyledi.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Ali Öner, 2025 yılının ağustos ayında Livanur Aydın ile nişanlanmış, ancak çift bir süre sonra ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından Öner'in rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile yeni bir ilişkiye başladığı yönündeki iddialar magazin gündemine taşınmıştı.

Süreç boyunca adının gündemde kalmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Livanur Aydın, ortaya atılan bazı yorumların kendi yaşamına ilişkin geçmişte kalan bir dönemi ilgilendirdiğini ifade etmişti.

İddiaların ardından Ali Öner de bir açıklama yaparak Zeynep Atılgan ile birlikte olduğunu doğrulamış, yeni ilişkisinin ayrılıktan sonra başladığını belirtmişti.

TAKİPÇİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Son olarak sosyal medya hesabından bir video paylaşan Livanur Aydın, kendisine destek veren takipçilerine teşekkür etti. Sürecin başından bu yana ailesi, arkadaşları ve çevresinden büyük destek gördüğünü belirten Aydın, sosyal medyada tanımadığı kişilerden gelen mesajların da kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Aydın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuyla alakalı sizlerden çok fazla mesaj ve yorum alıyorum. Birçoğunu okuma fırsatım oldu. Sürecin başından beri ailem, yakın arkadaşlarım ve çevrem bana hep destek oldular. Fakat şu an anladım ki bir insana destek olmak için onu tanımaya gerek yokmuş."

''BEN İYİLEŞİYORUM''

Kendisine gönderilen iyi dileklerin moral verdiğini belirten Livanur Aydın, mesajları okurken mutlu olduğunu ifade etti. Yaşadığı süreci geride bırakmaya çalıştığını söyleyen Aydın, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Merak etmeyin, ben iyileşiyorum. Hayat devam ediyor ve bulunduğum yerden çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağıma inanıyorum. İyi ki varsınız."

Aydın'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alırken, takipçileri genç isme destek mesajları göndermeye devam etti.