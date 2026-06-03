

Best Model of Turkey yarışmasında podyuma çıktıktan sonra oyunculuk kariyerine adım atan Ali Öner ile Livanur Aydın, geçtiğimiz ağustos ayında ilişkilerini resmiyete dökerek nişanlanmıştı. Mutluluk pozlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan çiftten, bir süre sonra sessiz sedasız ayrılık haberi gelmişti.

Ali Öner ve Livanur Aydın, profillerindeki nişan fotoğraflarını tamamen silerek birbirlerini takip etmeyi bırakmıştı.

Ayrılığın arkasında yatan nedenlere dair o dönem ortaya atılan iddialar, yeniden konuşulmaya başlandı. Ali Öner'in, rol aldığı "Taşacak Bu Deniz" dizisindeki rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile bir ilişkiye başladığı ve ayrılığın bu yüzden yaşandığı öne sürülmüştü.

Daha önce de yan yana görülen ancak iddialara sessiz kalan Atılgan ve Öner, dün akşam "Taşacak Bu Deniz" dizisinin sezon finali yemeğinde bir araya geldi. İkilinin gecedeki samimi anları, eski iddiaları sosyal medyada yeniden gündeme taşıdı.

LİVANUR AYDIN’DAN AYLAR SONRA AÇIKLAMA GELDİ

Eski nişanlısı Ali Öner ve Zeynep Atılgan’ın sosyal medyada yayılan görüntülerinin ardından, Livanur Aydın sessizliğini bozarak bir açıklama paylaştı. İlişkinin aylar önce bittiğini vurgulayan Aydın, "Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi" diyerek geçmişteki iddialara yanıt verdi.

Aydın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son dönemde bana gönderdiğiniz tüm güzel mesajlar, desteğiniz ve iyi dilekleriniz için teşekkür etmek istiyorum.

Uzun süren bir ilişki ve nişanlılık sürecinin sona ermesinin üzerinden aylar geçti. Bu süreç boyunca herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmedim. Ancak aradan geçen zamana rağmen bu konuyla ilgili hâlâ çok fazla mesaj alıyorum. Bana, aileme ve yakın çevreme sürekli sorular yöneltiliyor. Yapılan haberlerde, paylaşımlarda ve yorumlarda ismimin hâlâ bu konuyla birlikte anılmasından rahatsızlık duyuyorum ve bu nedenle kısa bir açıklama yapmak istedim.

Hayatta bazen insanların seçimleri, davranışları ve ortaya koydukları tavırlar söylenecek tüm sözlerin önüne geçiyor. Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi. Bu nedenle yaşananlarla ilgili pek bir şey söylenmesine ihtiyaç yok aslında her şey zaten olması gerektiği kadar görünür ve anlaşılır durumda.

Ben ise geçmişe dönüp herhangi bir şeyi anlatma ya da tartışma niyetinde değilim. Bugün olduğum yerde huzurla, kendi hayatıma ve hedeflerime odaklanarak devam ediyorum.

İsteğim, aylar önce sona ermiş bu konunun artık benim adıma da kapanması ve ismimin bu olaylarla birlikte anılmaması. Hayat devam ediyor ve ben önüme bakarak enerjimi geçmişe değil, geleceğe ayırmayı tercih ediyorum.

Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren ve sevgisini hissettiren herkese tekrar teşekkür ederim."