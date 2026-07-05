Türk futboluna uzun yıllar hakemlik göreviyle hizmet eden Ali Palabıyık, beklenmedik bir karara imza attı. Aktif hakemlik yaşantısını noktaladıktan sonra televizyon ekranlarında yorumculuk da yapan 44 yaşındaki eski hakem, bu kez saha dışındaki idari kadroda hizmet edecek.

BAŞKENT EKİBİNİN GELECEĞİ ONA EMANET

Genç yetenekleri keşfetmek ve akademisini güçlendirmek isteyen 2. Lig ekibi Ankaragücü, kulübün altyapı koordinatörlüğü koltuğunu Ali Palabıyık'a emanet etti. Resmi anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte Palabıyık, başkent ekibinin gençlik yapılanmasının başındaki isim oldu.

KARİYERİNDE 3. DÖNEM

Ali Palabıyık; Türk futbolunda uzun yıllar boyunca önce yeşil sahada hakem, ardından ekranlarda bir futbol yorumcusu olarak boy göstermişti. Atılan bu imza ile birlikte, kariyer basamaklarına "Futbol Yöneticisi" unvanını da eklemiş oldu.