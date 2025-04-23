HT Spor ekranlarında canlı yayınlanan “Gözler Hakemde” programına konuk olan eski hakem Ali Palabıyık'ın sözleri gündeme damga vurdu.
Ali Palabıyık, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun, hakem atamalarının nasıl yapılacağına ilişkin “Külliye’den haber beklendiğini” öne sürdü.
Bu açıklamanın hemen ardından, programın yayını ansızın kesildi.
KÜLLİYE İDDİASI YEŞİL EKRAN VERDİRTTİ
İzleyiciler, yaklaşık 30 saniye boyunca sadece yeşil bir ekranla karşılaştı ve ardından reklama girildi.
Ali Palabıyık’ın sözleri sonrası HT Spor ekranlarının yeşile bürünmesi sosyal medyada büyük etki yarattı.
Yaklaşık yarım saatlik bir kesintinin ardından canlı yayına devam edildi.
Programın sunucusu Murat Fevzi Tanırlı ise yaşanan durumu, “rejide teknik bir sorun yaşandığını” belirterek açıkladı.