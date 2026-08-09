“BİR EV, SADECE BİR EV DEĞİLDİR”

Dizinin çekildiği konağın yıllar boyunca çok sayıda anıya ev sahipliği yaptığını belirten Salahlı, mekânın kendileri için taşıdığı anlamı da anlattı.

Salahlı, “Kimi zaman bir ev, sadece bir ev değildir… İçinde yılların hatırasını, kahkahasını, hüznünü ve kocaman bir hikâyeyi taşır” sözleriyle ziyaretin duygusal yönünü vurguladı.