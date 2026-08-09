ALİ RIZA BEY, 16 YIL SONRA O EVDE
Yıllar geçse de bazı diziler izleyicilerin hafızasındaki yerini korumaya devam ediyor. Yaprak Dökümü’nün unutulmaz karakteri Ali Rıza Bey’e hayat veren Halil Ergün de dizinin çekildiği konağa yaptığı ziyaretle geçmişe döndü. Ergün’e bu özel ziyarette fotoğrafçı ve içerik üreticisi Murad Salahlı eşlik etti.
16 YIL SONRA AYNI KONAĞA DÖNDÜ
Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yaprak Dökümü’nün çekildiği ahşap konak, dizinin hafızalarda yer eden sembol mekanlarından biri olmuştu.
Çekimlerin tamamlanmasının üzerinden 16 yıl geçtikten sonra Halil Ergün’ün yeniden konağa gitmesi, dizinin unutulmaz günlerini yeniden hatırlattı.
ALİ RIZA BEY’İN EVİ YENİDEN GÜNDEMDE
Halil Ergün, Yaprak Dökümü boyunca Ali Rıza Bey karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Ailenin yaşadığı konak ise dizinin hikayesinde önemli bir yere sahipti.
Murad Salahlı’nın Ergün ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaret sırasında çekilen görüntüler, sosyal medyada dizinin hayranlarının ilgisini çekti.
YAPRAK DÖKÜMÜ HÂLÂ HAFIZALARDA
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Yaprak Dökümü, karakterleri, hikayesi ve çekildiği mekanlarla yıllar sonra da konuşulmaya devam ediyor.
Halil Ergün’ün 16 yıl sonra dizinin çekildiği konağa dönmesi de dizinin hayranlarına geçmişten bir kare sundu.
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“BİR EV, SADECE BİR EV DEĞİLDİR”
Dizinin çekildiği konağın yıllar boyunca çok sayıda anıya ev sahipliği yaptığını belirten Salahlı, mekânın kendileri için taşıdığı anlamı da anlattı.
Salahlı, “Kimi zaman bir ev, sadece bir ev değildir… İçinde yılların hatırasını, kahkahasını, hüznünü ve kocaman bir hikâyeyi taşır” sözleriyle ziyaretin duygusal yönünü vurguladı.
HALİL ERGÜN ANILARINI PAYLAŞTI
Ziyaret sırasında Halil Ergün’ün Yaprak Dökümü dönemine ilişkin anlattığı anılar da geçmişi yeniden canlandırdı. Salahlı, Ergün’ün anlattığı her anıda Ali Rıza Tekin’i ve dizinin unutulmaz günlerini yeniden yaşadıklarını belirtti.
Salahlı, “Hem duygulandık, hem gülümsedik, hem de geçmişe kısa bir yolculuk yaptık” diyerek buluşmanın kendisi için önemini anlattı.
“İYİ Kİ O GÜZEL GÜNLER YAŞANDI”
16 yıl sonra gerçekleşen buluşmanın ardından Yaprak Dökümü’nün unutulmaz günlerine duyduğu özlemi dile getiren Salahlı, Halil Ergün’e de teşekkür etti.
“16 yıl sonra yeniden Yaprak Dökümü… Bu anı gerçekten anlatılmaz, yaşanır” diyen Salahlı, paylaşımının sonunda “İyi ki o güzel günler yaşandı, iyi ki o güzel anılar hâlâ kalbimizde” ifadelerini kullandı.
Salahlı ayrıca ziyaretin gerçekleşmesine izin veren yetkililere ve çalışanlara da teşekkür etti.
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