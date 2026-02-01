Ali Sabancı, katıldığı bir programda çocukluk yıllarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sabancı, 10 yaşındayken yaz aylarında rıhtımda kaçak olta sattığını ve kendi imkânlarıyla ticaret yaptığını ifade etti. Açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Programda çocukluk dönemine dair anılarını paylaşan Ali Sabancı, Yeniköy’de yaşadıklarını ve yaz aylarında rıhtımda olta satarak para kazandığını söyledi. Sabancı, “10 yaşındaydım, Yeniköy’de evimiz vardı. Kendimi acındıramıyorum, villada büyüdüm” ifadelerini kullandı.

Rıhtımda üç yaz boyunca kaçak olta sattığını anlatan Sabancı, olta ve çapari iğnesi yapmayı öğrendiğini belirtti. Akşam saatlerinde oltaları hazırladığını, gündüzleri ise yol kenarında satış yaptığını aktardı. O dönem euro para biriminin olmadığını dile getiren Sabancı, Almanya’dan olta getirip sattığını da sözlerine ekledi.

Sabancı, ailesine ilişkin bir anısını da paylaşarak, annesinin kendisine “yemek hazır” diye seslendiği anlarda, yaşadığı evin fark edilmemesi için dikkatli davrandığını anlattı.

Ali Sabancı’nın programdaki açıklamaları kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Açıklamalar, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden olurken, konu gündemdeki yerini koruyor.