Galatasaray Kulübü’nün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen’e, kulübün 20’nci kuruluş yıl dönümünde kurucu üyeler tarafından hediye edilen 101 yıllık cep saati, İstanbul Şişli’de düzenlenen canlı müzayedede satıldı.

Saatin satış bedeli, yaklaşık 1 milyon 522 bin TL’ye karşılık gelen 30 bin dolar oldu. Alıcı, vergi ve diğer masraflarla birlikte toplam yaklaşık 2 milyon 100 bin TL ödeyecek. Saatin yeni sahibinin kimliği henüz açıklanmadı.

ÜZERİNDE GALATASARAY’IN İLK AMBLEMİ VAR

Ali Sami Yen’e 1925 yılında hediye edildiği belirtilen saat, kurmalı mekanizmaya ve rokoko üslubunda bir tasarıma sahip. Üzerinde, “gayın” ve “sin” harflerinden oluşan Galatasaray’ın ilk amblemi altın işlemeli olarak yer alıyor.

Saatin toz kapağına ise Ali Sami Yen’in “Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir” sözleri kazıma tekniğiyle işlenmiş.