Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, "Beni de dolandırdılar" başlıklı köşe yazısında son bir ayda hem iş hayatında hem de internet alışverişinde dolandırıldığını anlattı. Komedyen Cem Yılmaz'ın 4 Ocak gösterisi için internetten bilet alırken profesyonel görünen sahte bir siteye (stubhub.com) 21 bin TL'ye yakın para ödediğini belirten ancak dolandırıldığını paylaşan Saydam şunları kaydetti:

Ergenlik çağındaki gençlere nasıl davranılması hususundaki çaresizliğim ve ‘ruh-zihin-beden’ üçlüsü içinden bedensel sorunları çözmedeki yetersizliğim dışında halledemeyeceğim mesele yoktur diye avunup durmuşumdur…

Oysa, son bir ay içinde hem iş hayatımda hem de internet alışverişimde aslanlar gibi(!) dolandırıldım…

İş hayatındaki olayı, hukuk çözecek… İnternetteki durumu paylaşalım ki kimse aynı tufaya düşmesin…

Bugüne kadar Cem Yılmaz’ın ne kadar gösterisi varsa ailecek izledik… Yeni gösterisini de 4 Ocak’ta izlemek üzere harekete geçtik… Lise hazırlıktaki oğlum ve eşimle birlikte üç kişilik bilet almaya karar verdik. Hemen internete girdim; “Cem Yılmaz + 4 Ocak” yazdım…

Sonuçlar arasında ilk sırada yer alan ‘stubhub.com’ adlı site son derece profesyonelce hazırlanmıştı… Ayrıntılı bilgi veriyordu, yani güvenilmemesi için hiçbir neden yoktu… Gönderdiği biletlerin üzerinde etkinlik biletleri satış uygulaması Passo’nun logosunun bulunması da ayrıca etkili oldu tabii…

Bir daha ne zaman böyle bir etkinliğe gideriz diye düşünerek en iyi yerden, üç kişi için 20.915,69 lira ödeyerek ‘alış’ımızı yaptık… Fakat, iş ‘veriş’ kısmına gelince tıkandı…

E-postamıza ilk mesaj geldi: “Biletleriniz hazırlanıyor…” Sonra, ikinci mesaj: “Buyurun, biletleriniz…” Üzerinde kapı gibi Passo logosu, kare kodlar falan tamam… Fakat o da ne? Kredi kartımdan 20 bin liradan fazla para çekilmesine rağmen, ödediğim bilet fiyatı 1.649 lira görünüyor, isim ise Fatih Akın Bayraktar…

Hemen, bir eposta mesajı yazdım ama geri döndü… Sonradan anlaşıldı ki dolandırıcılarla karşı karşıyaymışım… Bankayı durumdan haberdar ettim, paramı geri almayı ümitle bekliyorum…

Bu arada Passo’ya da durumu yazdım, henüz onlardan da cevap gelmedi… Konuya daha ciddiyetle eğilmelerini kendi itibarları açısından önemli görüyoruz…

Bizim aldığımız derse gelince; her gördüğünüz sakallı, dedeniz olmayabilir.

Tabii içimdeki o yaman çelişki aklıma ünlü fıkrayı da getiriverdi: İdama götürdükleri adama sormuşlar, “Son sözünüz nedir” diye… Hemen cevap vermiş adam: “Ha bu bana ders olsun!"