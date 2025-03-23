İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara ilişkin, “Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı.” dedi.

Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

- Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı.

- Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek!

"POLİSE ASİT ATILDI"

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise polise asit atıldığını belirterek, " Saraçhane’de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza ASİT atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceği! Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir." dedi.