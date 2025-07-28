İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu.
Yerlikaya, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın şehit olduğunu açıkladı.
Yerlikaya, şehit Mehmet Ali Yıldırım'ın operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı esnada ağır şekilde yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.
Yerlikaya şunları yazdı:
"Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Uzm.Çvş. Mehmet Ali YILDIRIM, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun"